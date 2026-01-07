Fenerbahce z wielkim transferem z Serie A. Rekord klubu

Fenerbahce jest o krok od finalizacji sporego ruchu z udziałem pomocnika z Serie A. Mattéo Guendouzi zaliczy kolejną ligę w swojej karierze. Yağız Sabuncuoğlu ujawnia szczegóły transakcji.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Domenico Tedesco

Fenerbahce pobije swój rekord

Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor – tak aktualnie prezentuje się podium tureckiej Süper Lig. Lider walczy o czwarty tytuł z rzędu, natomiast lokalny rywal nie sięgnął po zwycięstwo od już 12 lat. Dlatego w tym sezonie Żółte kanarki ze Stambułu nie chcą pozwolić na kolejny triumf Lwów i aktywnie działają na rynku transferowym.

Szeregi Fenerbahce zasilił Anthony Musaba, pozyskany za pięć milionów euro z Samsunsporu. W ciągu kilkunastu najbliższych godzin ekipa z Şükrü Saracoğlu powinna sfinalizować kolejne wzmocnienie. Yağız Sabuncuoğlu potwierdza – pod skrzydła Domenico Tedesco trafi Mattéo Guendouzi.

Czternastokrotny reprezentant Francji będzie kosztował aż 29 milionów euro. Do tej pory Fenerbahce najwięcej zapłaciło za Kerema Aktürkoğlu, którego transfer zamknął się w kwocie 22,5 miliona euro.

Guendouzi w tym sezonie rozegrał 16 meczów w barwach Lazio, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Dla 26-latka będzie to kolejna liga w CV. Do tej pory środkowy pomocnik występował w Premier League, Bundeslidze, Ligue 1 i Serie A.