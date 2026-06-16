Bayern osiągnął przełom. Porozumienie z gwiazdą coraz bliżej

Bayern Monachium jest coraz bliżej porozumienia z Konradem Laimerem w sprawie nowej umowy. Zawodnik obniżył swoje oczekiwania finansowe - informuje Florian Plettenberg.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Laimer podpisze nowy kontrakt z Bayernem

Bayern Monachium intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem wszystkich kluczowych tematów. Wydaje się, że jego nowymi zawodnikami zostaną Ismael Saibari oraz Nathaniel Brown. W rozmowach z ich klubami miał nastąpić przełom, więc kolejnym krokiem powinno być oficjalne ogłoszenie transferów, za które zapłaci łącznie około 110 milionów euro.

Oprócz tego, Bayern nieustannie negocjuje warunki współpracy z Konradem Laimerem. To ważna postać drużyny i piłkarz bardzo ceniony przez Vincenta Kompany’ego. Z powodzeniem może zagrać na kilku pozycjach – nominalnie jest środkowym pomocnikiem, choć trener częściej korzystał z niego w roli bocznego defensora.

W pewnym momencie istniało realne ryzyko odejścia Austriaka, bowiem jego oczekiwania finansowe znacząco różniły się od tego, co oferował Bayern. Wygląda na to, że strony finalnie dojdą do porozumienia. Florian Plettenberg informuje o przełomie w rozmowach. Na ustępstwa poszedł Laimer, który zgodzi się na niższą pensję.

🚨⏳ Konrad Laimer and FC Bayern are in advanced talks over contract extension beyond 2027.



Laimer has lowered his demands. Both sides have made concessions during the negotiations. Long-term extension now very close, post @Kicker. @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/tlWE0TD21W — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 16, 2026

Kontrakt Laimera obowiązuje do 2027 roku, lecz Bayernowi zależało na szybkim porozumieniu. Aktualnie realizuje się scenariusz, w ramach którego strony będą współpracować również w kolejnych latach.

Laimer jest związany z Bayernem od 2023 roku. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań i zanotował w tym czasie trzy bramki oraz trzynaście asyst.