Szkurin odchodzi z Legii! Wiemy, gdzie trafi Białorusin! [NOWE INFORMACJE]

Wielkie zmiany w Legii
Ostatnie dni okienka są bardzo gorące jeśli chodzi o Legię. Klub z Ł3 dokonał mocnych transferów, sprowadzając między innymi Kamila Piątkowskiego i Kacpra Urbańskiego. Do tego doszedł niemiecki lewoskrzydłowy Noah Weisshaupt, co napawdę układa się w mocny zespół. Przynajmniej na papierze.
Przyjścia spowodowały jednak konieczność odejść. Pierwszym symptomem było nie zgłoszenie kilku piłkarzy do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. W tym gronie znalazł się między innymi Ilja Szkurin, a więc piłkarz kupiony rok temu przez Legie za 1,2 mln euro.
Mocna determinacja od początku
W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że Szkurin faktycznie może odejść z Legii. Paweł Gołaszewski, dziennikarz „Piłki Nożnej” jako pierwszy podał, że destynacją Szkurina może zostać GKS Katowice.
Co do klubu z Katowic, to trzeba przyznać, że od początku rozmów był mocno zdeterminowany, aby pozyskać Szkurina i ostatecznie dopiął swego.
Z naszych informacji wynika, że Szkurin przechodzi właśnie do GKS Katowice na zasadach transferu definitywnego! To jedna z najgłośniejszych transakcji tego klubu w ostatnich latach. Klub ze Śląska ma w swoich szeregach Zrelaka, Rosołka i Buksę, ale to Szkurin będzie zdecydowanym numerem jeden w nowej układance ataku GieKSy.
W barwach Legii Szkurin rozegrał w sumie 25 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 71 występów, 23 gole i 9 asyst.
Dziś Białorusin ma się udać do Katowic na testy medyczne.