Szkurin odchodzi z Legii! Wiemy, gdzie trafi Białorusin! [NOWE INFORMACJE]

Ostatnie dni są burzliwe jeśli chodzi o Legię. Klub dokonał kilku spektakularnych wzmocnień, natomiast to oznacza, że będą też odejścia. Ostatnio dużo dyskutowano o sytuacji Ilji Szkurina. Z informacji goal.pl wynika, że w kwestii Białorusina wszystko już jasne!

3B8J69M Warsaw, Poland. 02nd May, 2025. Ilya Shkurin (Ilia Szkurin) of Legia seen during Polish Cup final 2025 match between Pogon Szczecin and Legia Warszawa at PGE Narodowy Stadium. Final score Pogon Szczecin 3 : 4 Legia Warszawa (Photo by Mikolaj Barbanell/SOPA Images/Sipa USA) Credit: Sipa US/Alamy Live News Na zdjęciu: Ilja Szkurin

Wielkie zmiany w Legii

Ostatnie dni okienka są bardzo gorące jeśli chodzi o Legię. Klub z Ł3 dokonał mocnych transferów, sprowadzając między innymi Kamila Piątkowskiego i Kacpra Urbańskiego. Do tego doszedł niemiecki lewoskrzydłowy Noah Weisshaupt, co napawdę układa się w mocny zespół. Przynajmniej na papierze.

Przyjścia spowodowały jednak konieczność odejść. Pierwszym symptomem było nie zgłoszenie kilku piłkarzy do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA. W tym gronie znalazł się między innymi Ilja Szkurin, a więc piłkarz kupiony rok temu przez Legie za 1,2 mln euro.

Mocna determinacja od początku

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że Szkurin faktycznie może odejść z Legii. Paweł Gołaszewski, dziennikarz „Piłki Nożnej” jako pierwszy podał, że destynacją Szkurina może zostać GKS Katowice.

Co do klubu z Katowic, to trzeba przyznać, że od początku rozmów był mocno zdeterminowany, aby pozyskać Szkurina i ostatecznie dopiął swego.

Z naszych informacji wynika, że Szkurin przechodzi właśnie do GKS Katowice na zasadach transferu definitywnego! To jedna z najgłośniejszych transakcji tego klubu w ostatnich latach. Klub ze Śląska ma w swoich szeregach Zrelaka, Rosołka i Buksę, ale to Szkurin będzie zdecydowanym numerem jeden w nowej układance ataku GieKSy.

W barwach Legii Szkurin rozegrał w sumie 25 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 2 asysty. Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 71 występów, 23 gole i 9 asyst.

Dziś Białorusin ma się udać do Katowic na testy medyczne.