Juventus będzie chciał sprowadzić latem Michele Di Gregorio - bramkarza AC Monzy. Miałby on zostać zmiennikiem dla Wojciecha Szczęsnego - poinformował Giovanni Albanese.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Wojciech Szczęsny to niekwestionowana “jedynka” w bramce Juve

Klub rozgląda się za nowym zmiennikiem dla Polaka

Celem transferowym Starej Damy stał się Michele Di Gregorio

Wojciech Szczęsny znajduje się obecnie w znakomitej formie. Polak wyrasta na wyraźnego lidera Juventusu i powoli staje się ulubieńcem kibiców z Turynu. W przeciwieństwie do niego, z klubem rozstać się może drugi bramkarz drużyny, Mattia Perin.

Jak informuje włoski dziennikarz Giovanni Albanese, Juventus rozpoczął sondowanie rynku w celu sprowadzenia nowego golkipera na Allianz Stadium. Władze klubu mają na oku bramkarza AC Monzy, Michele Di Gregorio.

Włoch jest wyróżniającym się piłkarzem w drużynie spod Mediolanu. Media we Włoszech podkreślają, że Di Gregorio to jeden z najlepszych bramkarzy Serie A w tym sezonie. Najlepszym tego dowodem są jego statystyki. W 28 występach w lidze zachował on aż 13 czystych kont.

Bramkarz jest związany umową z AC Monzą aż do czerwca 2027 roku. Jego wartość rynkową szacuje się na około 15 milionów euro według portalu Transfermarkt.