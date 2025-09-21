Inter Mediolan zarzucił sieć na bramkarza Manchesteru City

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Stefan Ortega na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan nie jest do końca zadowolony z postawy Yanna Sommera, który nie zawsze daje drużynie taką pewność w bramce, jakiej oczekują kibice i sztab szkoleniowy. Dlatego włoski gigant rozważa wzmocnienie tej pozycji już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Jak donosi portal „Inter Live”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia składu ekipy Nerazzurrich jest obecnie golkiper Manchesteru City – Stefan Ortega. Niemiec znalazł się na celowniku włoskiego klubu, który poszukuje stabilizacji między słupkami i bramkarza gotowego od razu wejść do wyjściowej jedenastki.

32-letni golkiper mógłby być otwarty na przeprowadzkę do Mediolanu, gdyż w zespole The Citizens pełni rolę rezerwowego. Pep Guardiola konsekwentnie stawia bowiem na Gianluigiego Donnarummę, który przeniósł się na Etihad Stadium minionego lata i szybko stał się numerem jeden. Dla Ortegi, pozostającego w cieniu, transfer do Interu stanowiłby szansę na regularną grę oraz rolę podstawowego golkipera w jednej z najlepszych europejskich lig. Możliwość bycia kluczową postacią w drużynie walczącej o najwyższe cele w Serie A i Lidze Mistrzów bez wątpienia może być dla niego kuszącą perspektywą.

Stefan Ortega trafił do Manchesteru City latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Arminii Bielefeld. Wcześniej bronił barw TSV 1860 Monachium oraz KSV Hessen Kassel, gdzie rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Do tej pory w barwach ekipy Obywateli rozegrał 56 spotkań, w których wpuścił 51 goli i 25 razy zachował czyste konto. Jego wartość rynkowa wynosi około 8 milionów euro, a kontrakt golkipera z 10-krotnym mistrzem Anglii obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Doświadczenie oraz solidność Niemca sprawiają, że Inter Mediolan widzi w nim poważnego kandydata do obsady bramki na kolejne sezony.