Co z kolejnymi transferami Pogoni? Jest jasny sygnał

16:20, 4. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Dawid Zieliński / Meczyki.pl

Pogoń Szczecin szuka jeszcze piłkarzy na rynku transferowym, ale nie jest pewne na jaką konkretnie pozycję. Informacje w tej sprawie przekazał Dawid Zieliński z "Skazani na Pogoń" w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

Alex Haditaghi
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Pogoń jeszcze coś planuje tego lata

Pogoń Szczecin w nowy sezon PKO Ekstraklasy weszła dość przyzwoicie. Po dwóch pierwszych meczach zespół na koncie ma trzy punkty zdobyte w starciu z Cracovią. Blisko remisu było z kolei na inaugurację, gdy mierzyli się oni z Legią Warszawa, ale do utrzymania wyniku zabrakło sekund. Niemniej pomimo startu, który może zadowalać i napawać optymizmem, władze klubu nadal rozglądają się za transferami.

W ostatnim czasie do klubu trafił chociażby Darko Churlinov, ale okazuje się, że nie będzie to najpewniej ostatni transfer tego lata. Jak przekazał Dawid Zieliński z podcastu „Skazani na Pogoń”, klub rozgląda się jeszcze na rynku transferowym za okazjami, choć nie jest pewne, o jakie pozycje konkretnie chodzi.

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Pogoń szuka piłkarzy na ten moment na rynku transferowym. Nie chce jednak zdradzać na jakie pozycje. Oscar Garcia ma prostą zasadę – nie rozmawia o transferach i nie mówi, kogo szuka, bo na te pozycje ma już zawodników i nie chce wprowadzać żadnego „kwasu” w szatni. (…) Ostatnimi czasy, gdy w klubie jest ciszej na temat jakichś nazwisk, to przeważnie one się sprawdzają, a te, które latają w nagłówkach są przeważnie kaczkami, żeby zmylić trop – powiedział Dawid Zieliński z „Skazani na Pogoń” w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

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