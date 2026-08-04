PSG blisko głośnego transferu. Gigant poznał żądania

PSG poszukuje skrzydłowego i jest coraz bliżej sfinalizowania transferu Miki Godtsa z Ajaxu Amsterdam. Sacha Tavolieri poinformował, że paryski klub przygotował lepszą ofertę za Belga.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mika Godts na radarze PSG

Paris Saint-Germain chce wzmocnić ofensywę przed rozpoczęciem nowego sezonu. Po możliwym odejściu Bradleya Barcoli do Liverpoolu, Luis Enrique zwrócił uwagę na 21-letniego skrzydłowego. Media podały, że na liście życzeń znajduje się Mika Godts, który w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z liderów Ajaxu Amsterdam.

Według doniesień Sachy Tavolieriego, Ajax oczekuje za zawodnika 65 milionów euro. Klub z Amsterdamu chce zagwarantować sobie co najmniej 50 milionów euro podstawowej kwoty transferu, a resztę miałyby stanowić różnego rodzaju bonusy. Negocjacje pomiędzy klubami trwają, ale wszystko wskazuje na to, że rozmowy znajdują się na zaawansowanym etapie.

Godts jest bardzo zainteresowany przeprowadzką do Paryża. Agent 21-letniego Belga poinformował wcześniej, że doszło do wstępnego porozumienia pomiędzy piłkarzem a PSG. Godts miał otrzymać od klubu z Parc des Princes jasny sygnał, że jest ważnym elementem planów Enrique.

🔴🔵 Le PSG devrait revenir à la charge dans les prochaines heures avec une offre améliorée pour Mika Godts.



💰 L’Ajax cherche €65M pour obtenir au moins €50M fixe avec bonus. Les négociations continuent…



🇧🇪 Le Belge, qui a déjà un accord avec Paris, pousse pour trouver un… pic.twitter.com/UgVc99anNX — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2026

Temat transferu nabrał tempa po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Godtsa z Luisem Camposem. 21-letni skrzydłowy opuścił Genk na początku 2023 roku i przeniósł się do holenderskiej ekipy. Łącznie w barwach Ajaxu rozegrał 113 meczów, w których zdobył 25 bramek i dołożył 27 asyst. Warto zwrócić uwagę, że Godts w marcu zadebiutował w belgijskiej kadrze.