PSG ustaliło cenę za gwiazdora. Oczekują 160 milionów euro

17:26, 4. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Le Parisien

Liverpool jest zainteresowany sprowadzeniem Bradley Barcoli z PSG, ale władze francuskiego klubu oczekują za niego przynajmniej 160 milionów euro, o czym donosi "Le Parisien".

Luis Enrique
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG chce przynajmniej 160 mln za Barcolę

Nikt nie ma wątpliwości, że Liverpool tego lata musi sprowadzić nowego skrzydłowego. Do tej pory mówiło się o wielu kandydatach na tę pozycję, ale od dłuższego już czasu numerem jeden zdaje się być Francuz, Bradley Barcola. Gracz PSG dobrze pokazał się podczas minionego mundialu, a jego potencjał stale ukazywany jest w meczach francuskiej Ligue 1. Dlatego nie może dziwić, że teraz ma szansę na transfer do najmocniejszej ligi świata.

Okazuje się jednak, że zespół Paris Saint-Germain ustalił cenę za Barcolę na bardzo wysokim poziomie. Według informacji, które przekazał ceniony „Le Parisien”, PSG oczekuje za swojego zawodnika przynajmniej 160 milionów euro. Taką kwotę mieli usłyszeć włodarze Liverpoolu, którzy od dłuższego czasu sondują ten transfer. Z pewnością to wielka suma, która może okazać się problemem dla The Reds.

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Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 90 milionów euro. Na jego koncie jest niespełna 30 gier w narodowych barwach Trójkolorowych.

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