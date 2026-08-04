Tottenham Hotspur zainteresowany napastnikiem. Możliwy transfer z Chelsea

Tottenham Hotspur chce wzmocnić linię ataku przed rozpoczęciem nowego sezonu. Na celowniku Roberto De Zerbiego znalazł się Nicolas Jackson z Chelsea - informuje "Daily Mail”.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Nicolas Jackson łączony z Tottenhamem

Tottenham Hotspur w poprzednim sezonie miał spore problemy ze zdobywaniem bramek. Tylko siedem drużyn Premier League zakończyło rozgrywki z mniejszą liczbą trafień. Władze Spurs uznały pozyskanie nowego napastnika za jeden z najważniejszych celów podczas letniego okna transferowego.

Do tej pory klub skupiał się przede wszystkim na wzmacnianiu innych formacji. Tottenham przeprowadził już kilka głośnych ruchów, sprowadzając m.in. Sandro Tonaliego, Mateusa Fernandesa, Jana Paula van Hecke, Andy’ego Robertsona oraz Marcosa Senesiego.

Jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń londyńczyków jest Nicolas Jackson. Napastnik Chelsea może tego lata zmienić klub, ponieważ nie jest zadowolony ze swojej sytuacji na Stamford Bridge. The Blues wyceniają Jacksona na około 65 milionów funtów.

Zainteresowanie 25-latkiem wykazuje również Aston Villa, która szuka wzmocnienia ofensywy. Klub z Birmingham może mieć dodatkowy atut w postaci Unaia Emery’ego. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zna Jacksona z czasów wspólnej pracy w Villarreal. Napastnik przebywa obecnie z zespołem podczas zgrupowania w Hongkongu, gdzie przygotowuje się do meczu towarzyskiego z Juventusem. Jego przyszłość nadal stoi jednak pod znakiem zapytania.

Jackson w 65 spotkaniach angielskiej ekstraklasy zdobył 24 bramki i zanotował 10 asyst. Jego szybkość oraz warunki fizyczne sprawiają, że pozostaje atrakcyjną opcją dla wielu angielskich klubów. Poprzedni sezon Senegalczyk spędził jednak na wypożyczeniu w Bayernie Monachium.