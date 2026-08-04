Były obrońca Barcelony marzy o powrocie na Camp Nou

16:46, 4. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

Sergi Dominguez otwarcie przyznał w wywiadzie dla hiszpańskiego SPORT-u, że jego celem pozostaje powrót do Barcelony. Obrońca świetnie spisał się w pierwszym sezonie po opuszczeniu klubu.

Sergi Domínguez
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Marty Jean-Louis / Alamy Na zdjęciu: Sergi Domínguez

Wychowanek Barcelony marzy o wielkim powrocie! Idzie śladami Daniego Olmo

Sergi Dominguez trafił do Dinama Zagrzeb ubiegłego lata za zaledwie 1,2 miliona euro. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo młody Hiszpan stał się kluczowym punktem defensywy chorwackiego giganta. Pomógł drużynie zdobyć mistrzostwo oraz puchar kraju, a sam trafił do jedenastki sezonu.

– Kończyłem sezon z Barceloną i planowałem odejście na wypożyczenie lub transfer, ale nigdy nie myślałem, że trafię do Chorwacji. Myślałem, że zagram w drugiej lidze hiszpańskiej – stwierdził 21-latek w rozmowie z dziennikiem SPORT.

Młody defensor wyznał, że wzorował się na drodze Daniego Olmo, z którym rozmawiał przed transferem. Pomocnik również budował swoją pozycję w Zagrzebiu, by później trafić do RB Lipsk i ostatecznie wrócić na Camp Nou.

Moim ostatecznym celem jest powrót i gra dla Barcelony. Mam nadzieję, że to się uda. To trudne, ale będę próbował, bo wciąż mam czas – zadeklarował stoper.

Podczas sprzedaży wychowanka Barcelona zabezpieczyła sobie procent od jego kolejnego transferu. Taki zapis znacząco ułatwi ewentualny wykup gracza lub zapewni klubowi zyski, jeśli zawodnik trafi do innego zespołu. Dominguez znalazł się ostatnio nawet na radarze Lazio.

Dotychczas obrońca w barwach Dumy Katalonii zagrał sześć meczów w pierwszym zespole w sezonie 2024/2025.

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