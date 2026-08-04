„To jest życzenie Marka Papszuna”. Chodzi o nowy transfer Legii

Bogdan Wjunnyk łączony jest z Legią Warszawa od jakiegoś czasu, a teraz okazuje się, że na ten ruch naciska Marek Papszun. "To jego życzenie" - przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet" na antenie "Kanału Sportowego".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun chce Bogdana Wjunnyka

Legia Warszawa nowy sezon PKO Ekstraklasy rozpoczęła od dwóch zwycięstw. Piłkarze Marka Papszuna świetnie zaprezentowali się zarówno w starciu z Pogonią Szczecin, jak i Zagłębie Lubin, gdzie zwycięstwo było dużo bardziej przekonujące. Nikt nie ma więc wątpliwości, że nawet pomimo słabszej od wielu ekip kadry, ekipa ze stolicy w tym sezonie faktycznie będzie liczyć się w walce o najważniejsze cele.

Aby jednak było jeszcze lepiej, przydałoby się jeszcze kilka nowych twarzy. Przynajmniej jedna z nich łączona jest z klubem od dłuższego czasu. Chodzi naturalnie o Bogdana Wjunnyka z Lechii Gdańsk, który ma być nawet dogadany z klubem z Łazienkowskiej ws. warunków kontraktu, ale nie ma porozumienia pomiędzy władzami obu ekip. Jak jednak przekazał Łukasz Olkowicz z „Przeglądu Sportowego Onet”, na transfer ofensywnego gracza mocno liczy Marek Papszun. Na antenie „Kanału Sportowego” dziennikarz przyznał, że transfer Wjunnyka to życzenie właśnie szkoleniowca Legii.

Bogdan Wjunnyk w minionym sezonie PKO Ekstraklasy rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Lechii ten 24-letni Ukrainiec ma 61 występów i 10 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

Zobacz także: Lech zdecydował w sprawie Mońki. Zmiana możliwa tylko pod jednym warunkiem! [NOWE INFORMACJE]