Newcastle United znalazło następcę Guimaraesa. Konkretne zainteresowanie

17:23, 4. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  L'Equpie

Newcastle United może wkrótce stracić Bruno Guimaraesa. Francuski dziennik "L’Equipe" przekazał, że jednym z kandydatów do zastąpienia Brazylijczyka jest Felix Nmecha z Borussii Dortmund.

Bruno Guimaraes
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Felix Nmecha na celowniku Newcastle United

Newcastle United przygotowuje się na możliwość odejścia Bruno Guimaraesa. Klub z St James’ Park jest coraz bliżej porozumienia w sprawie transferu Brazylijczyka do Arsenalu, a według medialnych doniesień londyński klub może zapłacić za pomocnika nawet 90 milionów euro.

Jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Guimaraesa ma być Felix Nmecha z Borussii Dortmund – ujawnia „L’Equipe”. Na ten moment nie ma jednak informacji o oficjalnej ofercie ani rozpoczęciu bezpośrednich rozmów z klubem z 1. Bundesligi.

Nmecha w marcu tego roku przedłużył kontrakt z niemieckim klubem. Obecnie 25-latek jest związany z BVB do czerwca 2030 roku. Co ciekawe, Newcastle interesowało się Nmechą już wcześniej. Klub z Premier League rozważał jego sprowadzenie jeszcze przed transferem zawodnika z Wolfsburga do Dortmundu latem 2023 roku. 25-latek wybrał ofertę niemieckiego zespołu, który zapłacił za niego 30 milionów euro.

Urodzony w Hamburgu pomocnik część swojej kariery spędził Anglii i wychowywał się w akademii Manchesteru City. Początki w Borussii nie były łatwe, głównie ze względu na problemy zdrowotne, ale z czasem stał się jednym z ważniejszych zawodników środka pola.

Według serwisu Transfermarkt.de, aktualna wartość rynkowa Nmechy wynosi 55 milionów euro. Pomocnik ma już spore doświadczenie na poziomie niemieckiej elity. Rozegrał 121 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował 14 asyst.

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