Bayern Monachium zarzucił sieć na byłego piłkarza Barcelony

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Sergino Dest

Sergino Dest przykuł uwagę Bayernu Monachium

Bayern Monachium planuje wzmocnić kilka pozycji podczas letniego okienka transferowego. Trener drużyny Die Roten – Vincent Kompany – liczy przede wszystkim na zwiększenie rywalizacji w defensywie, a jednym z priorytetów pozostaje obsada prawej strony obrony. Zdaniem belgijskiego szkoleniowca właśnie ten sektor boiska wymaga poprawy, jeśli mistrzowie Niemiec chcą skutecznie walczyć o najwyższe cele na krajowym i międzynarodowym podwórku. W związku z tym władze bawarskiego klubu rozpoczęły poszukiwania nowego wahadłowego.

Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Allianz Arenę jest Sergino Dest, którego profil jest wysoko oceniany przez Bayern Monachium – wynika z informacji przekazanych przez serwis „Eindhovens Dagblad”. Prawy obrońca PSV Eindhoven poczynił w ostatnich miesiącach znaczące postępy, co nie umknęło uwadze niemieckiego giganta.

Za 25-letniego Amerykanina, mającego w swoim CV występy między innymi w Barcelonie, trzeba byłoby zapłacić około 25 milionów euro. Co ciekawe, aż 25 procent kwoty ewentualnej transakacji trafiłoby właśnie do katalońskiego klubu na mocy zapisów zawartych przy jego sprzedaży.

Dest reprezentuje barwy PSV od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Philips Stadion bez kwoty odstępnego ze wspomnianej wcześniej Barcelony. Wychowanek Ajaksu w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował osiem asyst. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, dlatego włodarze z Eindhoven znajdują się w komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Wszystko wskazuje na to, że 38-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych byłby zainteresowany wykonaniem kolejnego kroku naprzód w swojej karierze.