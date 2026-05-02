Chelsea planuje zakontraktować kongijskiego pomocnika

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Noah Sadiki

Noah Sadiki przymierzany do Chelsea

Chelsea planuje poważnie wzmocnić swój skład w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Włodarze londyńskiego klubu liczą na poprawę gry zespołu The Blues w kolejnym sezonie, dlatego należy spodziewać się ich wzmożonej aktywności na rynku. Niewykluczone, że w drużynie Niebieskich zostanie zwiększona rywalizacja w środku pola. To właśnie wspomniana formacja ma być priorytetem działaczy ze Stamford Bridge.

Jak poinformował w sobotni poranek brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, na celownik Chelsea trafił Noah Sadiki. Środkowy pomocnik Sunderlandu rozgrywa bardzo dobrą kampanię, będąc jednym z odkryć trwającego sezonu Premier League. Nic więc dziwnego, że 21-letni Kongijczyk wylądował na radarze londyńskiego giganta, który szuka wzmocnień. Nie będzie to jednak łatwa transakcja ze względu na sporą konkurencję w postaci między innymi Manchesteru United oraz wysoką wycenę w wysokości około 60 milionów euro.

Osiemnastokrotny reprezentant Demokratycznej Republiki Konga z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czarnych Kotów od lipca 2025 roku, kiedy to przeprowadził się na Stadium of Light za 17 milionów euro z Royale Union Saint-Gilloise. Od tego czasu rozegrał 31 spotkań i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość urodzonego w Belgii pomocnika na około 30 milionów euro, choć Sunderland oczekuje większych pieniędzy z uwagi na długą umowę piłkarza ważną do 30 czerwca 2030 roku.