Scott McTominay w niedalekiej przyszłości może opuścić SSC Napoli i wrócić na boiska Premier League. Szkocki pomocnik znajduje się bowiem na radarach Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur - przekazuje "AreaNapoli".

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Arsenal i Tottenham chcą Scotta McTominaya

Scott McTominay latem 2024 roku zdecydował się na wyjazd z Manchesteru United. Wychowanek Czerwonych Diabłów dołączył do SSC Napoli za nieco ponad 30 milionów euro. Ten ruch okazał się znakomity. Szkot doskonale odnalazł się na włoskich boiskach i pomógł w zeszłym sezonie swojej drużynie sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Dziś pomocnik również utrzymuje bardzo wysoką formę.

Świetna dyspozycja Scotta Mctominaya nie umknęła uwadze innym wielkim klubom. Serwis „AreaNapoli” poinformował, że gwiazdor SSC Napoli może wrócić do Premier League. Reprezentant Szkocji wzbudza bowiem zainteresowanie Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur. To właśnie między tymi zespołami z Londynu może rozstrzygnąć się walka o podpis wychowanka Manchesteru United.

Do transferu Scotta McTominaya jednak nie musi wcale dojść. Szkot doskonale czuje się w SSC Napoli. Wkrótce mają rozpocząć się rozmowy kontraktowe między stronami. Obecna umowa wychowanka Manchesteru United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Arsenal oraz Tottenham Hotspur mogą zatem obejść się smakiem.

Scott McTominay w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce SSC Napoli. Szkocki pomocnik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także cztery asysty.