McTominay podjął decyzję. Nowy kontrakt na horyzoncie

Scott McTominay nie kryje, że zamierza przedłużyć kontrakt z SSC Napoli - informuje "La Gazzetta dello Sport". Szkocki pomocnik świetnie odnalazł się we włoskiej Serie A.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

SSC Napoli chce zatrzymać swoją gwiazdę

Scott McTominay latem 2024 roku zamienił Manchester United na SSC Napoli. Włoski gigant zapłacił za środkowego pomocnika około 30 milionów euro i szybko okazało się, że była to trafiona inwestycja. Już w swoim pierwszym sezonie w Serie A reprezentant Szkocji imponował skutecznością, zdobywając 12 bramek oraz notując sześć asyst.

29-latek nie zwalnia tempa także w bieżących rozgrywkach. W 22 ligowych spotkaniach pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców i dołożył trzy ostatnie podania. Obecna umowa McTominaya z mistrzem Włoch obowiązuje do czerwca 2028 roku. Znakomita forma pomocnika sprawiła, że władze Napoli chcą zabezpieczyć swoją gwiazdę na dłużej. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania piłkarza z działaczami klubu, podczas którego omówione zostaną warunki przedłużenia kontraktu.

Dla McTominaya pobyt we Włoszech oznacza piłkarskie odrodzenie. Po odejściu z Manchesteru United szybko stał się jednym z liderów Napoli, a jego występy nie przeszły bez echa także na Wyspach Brytyjskich. Zarówno Manchester United, jak i Arsenal mają monitorować sytuację Szkota.

Planowane rozmowy kontraktowe mogą jednak skutecznie zamknąć temat jego powrotu do Premier League. McTominay wpisuje się przy tym w szerszy trend zawodników, którzy po rozstaniu z Old Trafford zaczęli prezentować wyższy poziom. W ostatnich miesiącach odbudowali się między innymi Marcus Rashford, Antony czy Rasmus Hojlund.