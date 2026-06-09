Savinho blisko nowego klubu. Padła kwota transferu

Savinho prowadzi rozmowy z Tottenhamem Hotspur w sprawie transferu. Skrzydłowy Manchesteru City zostanie wykupiony przez Spurs za 60 milionów funtów - informuje "ESPN".

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Savinho

Tottenham Hotspur naciska na transfer Savinho

Savinho został sprowadzony przez Manchester City z Troyes za 25 milionów euro. Wcześniej brazylijski zawodnik występował w Gironie oraz PSV Eindhoven, gdzie zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów. W minionym sezonie Premier League 22-latek rozegrał 24 spotkania, strzelił jednego gola i dołożył jedną asystę. Mimo wysokich oczekiwań, nie zawsze otrzymywał regularne minuty pod wodzą Pepa Guardioli.

Według informacji „ESPN”, Tottenham Hotspur jest gotów zapłacić za brazylijskiego skrzydłowego 60 milionów funtów. Władze Spurs są przekonane, że zawodnik byłby otwarty na przeprowadzkę do północnego Londynu. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy klubami. Obecnie kontrakt Savinho w angielskim gigancie obowiązuje do czerwca 2031 roku. Brazylijczyk poszukuje miejsca, w którym rozwinie swój potencjał.

Tottenham próbował pozyskać Savinho już w ubiegłym roku, jednak The Citizens nie był skłonny do rozmów. Piłkarze Spurs, po dwóch rozczarowujących sezonach zakończonych na 17. miejscu w tabeli Premier League, planują gruntowną przebudowę składu. Klub z północnego Londynu chce mocno wesprzeć nowego menedżera Roberto De Zerbiego, który odpowiada za odbudowę zespołu.

Do Tottenhamu dołączył Andy Robertson po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem, a Marcos Senesi ma zasilić klub na zasadzie wolnego transferu z AFC Bournemouth.