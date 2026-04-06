Salah może trafić do MLS. Chce go znany klub

Mohamed Salah znalazł się na celowniku Interu Miami, gdzie miałby okazję grać wspólnie z wieloma gwiazdami, w tym Leo Messim. Informacje w tej sprawie przekazał "Football Insider".

Mohamed Salah wraz z końcem sezonu opuści zespół Liverpoolu. Egipcjanin ogłosił swoją decyzję już jakiś czas temu, ale nadal wielu nie może do końca pogodzić się z jego decyzją. Przez ostatnie lata był on bowiem nierozlewaną częścią jedenastki The Reds. Gdy myślało się Liverpool, myślało się Salah. Te czasy jednak miną za kilka tygodni.

Niemniej gwiazdor nie ma zamiaru kończyć kariery, ale trudno sobie wyobrazić, że zostanie w Premier League. Raczej należy szukać innej opcji. W ostatnim czasie Salah łączony był z wieloma klubami, m.in. z Arabii Saudyjskiej. Wydaje się jednak, że ze wzglądu na sytuację na Bliskim Wschodzie ten ruch jest mało prawdopodobny. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider” znalazł się on jednak na celowniku Inter Miami, który jest zainteresowany sprowadzeniem kolejnej gwiazdy do zespołu.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył dziesięć goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego skrzydłowego z Egiptu na 30 milionów euro. Łącznie dla The Reds rozegrał on 436 spotkań i zdobył 255 bramek. Z klubem wygrał wszystkie najważniejsze trofea, w tym Premier League i Ligę Mistrzów. W przeszłości reprezentował m.in. barwy AS Romy oraz Chelsea.

