Wisła nie odpuszcza Legii. Do gry wkroczyła kolejna osoba

Legia Warszawa zmierzy się z Wisłą Kraków w ligowym hicie, ale wciąż nie wiadomo, czy wydarzenie odbędzie się z udziałem fanów gości. Interwencję zapowiedziała Senator Krakowska.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wymowna deklaracja ws. meczu Legia – Wisła

Legia Warszawa przed niedzielnym spotkaniem znalazła się w centrum dyskusji dotyczącej kibiców Wisły Kraków. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami fani Białej Gwiazdy nie będą mogli pojawić się na stadionie Wojskowych. Ograniczenie, uzasadniane pracami przy sektorze gości, ma obowiązywać do końca 2026 roku. Pojawiła się jednak szansa na zmianę sytuacji.

Monika Jadwiga Piątkowska zapowiedziała działania

Monika Jadwiga Piątkowska odniosła się do sprawy na platformie X, wyrażając sprzeciw wobec nieobecności krakowskich kibiców podczas niedzielnego spotkania. Kandydatka na prezydenta Krakowa zapowiedziała, że podejmie działania w tej sprawie.

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„Sytuacja z niedopuszczeniem kibiców Wisły do meczu z Legią w Niedzielę jest niedopuszczalna. Działam w tym zakresie, trzymajcie kciuki!” – napisała Piątkowska na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Sytuacja z niedopuszczeniem kibiców Wisły do meczu z Legią w Niedzielę jest niedopuszczalna. Działam w tym zakresie, trzymajcie kciuki! — Monika Jadwiga Piątkowska (@MJPiatkowska) October 8, 2026

Królewski apeluje o ujawnienie dokumentów

Głos zabrał również Jarosław Królewski. Prezes Wisły Kraków zwrócił się do warszawskiej policji z prośbą o udostępnienie opinii, która dotyczy rozgrywania spotkań Legii bez udziału kibiców drużyn przyjezdnych.

„Dzień dobry, Policjo Warszawa, Czy moglibyśmy poprosić o opublikowanie tutaj w sposób transparentny, w ramach interesu społecznego kopie opinii Policji z dnia 7 października 2026 roku o rozgrywaniu przez Legię Warszawa zawodów bez udziału kibiców przyjezdnych do 31 grudnia 2026 roku. Z góry dziękuję” – napisał sternik Wisły na platformie X.

Dzień dobry @Policja_KSP,



Czy moglibyśmy poprosić o opublikowanie tutaj w sposób transparentny, w ramach interesu społecznego kopie opinii Policji z dnia 7 października 2026 roku o rozgrywaniu przez @LegiaWarszawa zawodów bez udziału kibiców przyjezdnych do 31 grudnia 2026 roku.… — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) October 8, 2026

Czy kibice Wisły pojawią się na trybunach?

Profile Moniki Jadwigi Piątkowskiej i Jarosława Królewskiego na platformie X pokazują, że sprawa nie została zamknięta. Na razie nie wiadomo jednak, czy podejmowane działania doprowadzą do zmiany decyzji. Spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Kraków odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:15.