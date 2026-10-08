Fabregas planuje transfery w Barcelonie. Tego piłkarza zabierze ze sobą

Cesc Fabregas w przyszłości ma zastąpić Hansiego Flicka. Z doniesień El Nacional wynika, że gdy trafi do FC Barcelony zamierza zabrać ze sobą Assane Diao. Przypomina on stylem gry Nico Williamsa.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas łączony z Barceloną. Weźmie ze sobą piłkarza Como

FC Barcelona pod koniec poprzedniego sezonu zdecydowała się przedłużyć kontrakt z Hansim Flickiem. Niemiecki szkoleniowiec złożył podpis pod nową umową do czerwca 2028 roku. Jednocześnie kataloński klub szuka potencjalnego następcy 61-latka. Nie jest tajemnicą, że Blaugrana będzie jego ostatnim klubem w karierze. Najczęściej w gronie następców wymienia się Mikela Artetę i Cesca Fabregasa. Większe szanse ma jednak ten drugi.

Co ciekawe, Fabregas również przedłużył kontrakt z Como. Dodatkowo w jego umowie znalazła się klauzula, która może mu ułatwić odejście w przyszłości do mistrza Hiszpanii. Z doniesień El Nacional wynika, że 39-latek zabrałby ze sobą prawdopodobnie jednego piłkarza Como.

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Fabregas widziałby w swoim składzie Katalończyków skrzydłowego z Senegalu – Assane Diao. Według obecnego trenera Como 21-latek ma potencjał, aby w przyszłości stać się piłkarzem klasy światowej. Profilem przypomina Nico Williamsa, o którego Barcelona bezskutecznie zabiegała przez ponad dwa lata.

Diao trafił do Como w lipcu 2025 roku z Realu Betis, a więc doskonale zna realia La Liga. Na hiszpańskich boiskach wystąpił jednak tylko 28 razy. Natomiast dopiero we Włoszech nastąpiła eksplozja jego talentu. Do tej pory zagrał dla „Lariani” 41 meczów, w których strzelił 13 bramek.