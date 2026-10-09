Żukowska uderzyła w fanów Wisły. Riposta Królewskiego mówi wszystko

08:35, 9. października 2026 09:39, 9. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Anna Maria Żukowska (X) / Jarosław Królewski (X)

Wisła Kraków znalazła się w centrum polityczno-sportowej burzy przed meczem z Legią Warszawa. Anna Maria Żukowska na platformie X ostro skomentowała sprawę kibiców na X.

Jarosław Królewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Anna-Maria Żukowska uderzyła w kibiców Wisły

Wisła Kraków wciąż walczy o możliwość wysłania swoich kibiców na niedzielne spotkanie z Legią Warszawa. Sprawa zamkniętego sektora gości wywołała dyskusję nie tylko wśród sympatyków obu drużyn, ale również wśród polityków. Decyzja dotycząca organizacji meczów przy Łazienkowskiej bez fanów przyjezdnych stała się zarzewiem kolejnego sporu.

Do dyskusji włączyła się Anna-Maria Żukowska. Posłanka Nowej Lewicy opowiedziała się po stronie stołecznego klubu, publikując na platformie X komentarz, który wywołał oburzenie wśród części kibiców Wisły.

Full support dla Legii Warszawa. Nie potrzebujemy maczeciarzy w Warszawie” – napisała parlamentarzystka.

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Na reakcję prezesa krakowskiego klubu nie trzeba było długo czekać. Jarosław Królewski, który zabiega o zmianę decyzji w sprawie fanów Białej Gwiazdy, odnosząc się jednocześnie do słów posłanki w uszczypliwym stylu.

Widzę, że szare komórki najwyraźniej nie są przesadnie obciążane obowiązkami” – skwitował właściciel klubu z Krakowa.

Spór w mediach społecznościowych toczy się w cieniu zbliżającego się klasyku. Pomimo starań władz Wisły i kolejnych głosów krytycznych wobec ograniczeń spotkanie na stadionie przy Łazienkowskiej ma odbyć się bez zorganizowanej grupy kibiców krakowskiego zespołu. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi w niedzielę, 11 października, zaplanowano na godzinę 20:15.

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