Real Madryt podjął decyzję w sprawie Rodrygo. Mourinho miał ostatnie słowo

Rodrygo nie pojawił się na boisku od marca tego roku. Powodem jest kontuzja, jakiej doznał. Brazylijczyk wraca do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Fabrizio Romano na łamach serwisu Apuestasonline.net poinformował, że Real Madryt nie sprzeda Brazylijczyka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo usłyszał decyzję Realu ws. przyszłości

Rodrygo jest piłkarzem Realu Madryt od lipca 2019 roku. Dołączył do zespołu bezpośrednio z Santosu, którego jest wychowankiem. Los Blancos zapłacili za niego 45 milionów euro. Pobyt skrzydłowego na Bernabeu można uznać za udany, choć często wypada z gry ze względu na kontuzje. Łącznie z powodu różnych problemów zdrowotnych opuścił aż 533 dni, a co za tym idzie aż 65 meczów.

Obecnie jest wyłączony z gry, ponieważ na przełomie lutego i marca zerwał więzadła krzyżowe. Jego powrót planowany jest na końcówkę listopada. W międzyczasie powstały dywagacje, czy wciąż znajdzie się dla niego miejsce w składzie Realu Madryt. Z odpowiedzią przyszedł Fabrizio Romano.

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Ceniony dziennikarz na łamach serwisu apuestasonline.net przekazał, że Real Madryt po konsultacji z Jose Mourinho podjął decyzję ws. przyszłości 25-latka. Rodrygo pozostanie w klubie i nie ma żadnych szans, żeby został sprzedany w zimowym oknie transferowym. Sztab szkoleniowy chce zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zawodnik w drugiej części trwającego sezonu wrócił do formy, jaka prezentował przed kontuzją.

Do tej pory Rodrygo wystąpił w 297 spotkaniach, w których strzelił 71 bramek i zanotował 57 asyst. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów oraz trzy tytuły mistrza Hiszpanii. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.