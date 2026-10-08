Real Madryt podjął decyzję w sprawie Rodrygo. Mourinho miał ostatnie słowo

Rodrygo usłyszał decyzję Realu ws. przyszłości
Rodrygo jest piłkarzem Realu Madryt od lipca 2019 roku. Dołączył do zespołu bezpośrednio z Santosu, którego jest wychowankiem. Los Blancos zapłacili za niego 45 milionów euro. Pobyt skrzydłowego na Bernabeu można uznać za udany, choć często wypada z gry ze względu na kontuzje. Łącznie z powodu różnych problemów zdrowotnych opuścił aż 533 dni, a co za tym idzie aż 65 meczów.
Obecnie jest wyłączony z gry, ponieważ na przełomie lutego i marca zerwał więzadła krzyżowe. Jego powrót planowany jest na końcówkę listopada. W międzyczasie powstały dywagacje, czy wciąż znajdzie się dla niego miejsce w składzie Realu Madryt. Z odpowiedzią przyszedł Fabrizio Romano.
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Ceniony dziennikarz na łamach serwisu apuestasonline.net przekazał, że Real Madryt po konsultacji z Jose Mourinho podjął decyzję ws. przyszłości 25-latka. Rodrygo pozostanie w klubie i nie ma żadnych szans, żeby został sprzedany w zimowym oknie transferowym. Sztab szkoleniowy chce zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zawodnik w drugiej części trwającego sezonu wrócił do formy, jaka prezentował przed kontuzją.
Do tej pory Rodrygo wystąpił w 297 spotkaniach, w których strzelił 71 bramek i zanotował 57 asyst. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów oraz trzy tytuły mistrza Hiszpanii. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.