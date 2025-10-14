Pietuszewski podbija Ekstraklasę. Wiadomo, co dalej z jego karierą

Oskar Pietuszewski to w ostatnim czasie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Ciekawą wypowiedzią na temat piłkarza podzielił się jego menedżer.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski zimą nie zmieni klubu. Do końca sezonu zostanie w Jagiellonii

Oskar Pietuszewski to kolejny duży piłkarski talent, z którym są wiązane ogromne nadzieje. Ostatnio nie brakowało spekulacji na temat reprezentanta Polski do lat 21. Tymczasem konkretne stanowisko w sprawie piłkarza wyraził jego agent.

– Oskar na pewno zostanie do końca sezonu w Jagiellonii. Nikt nie myśli o tym, żeby coś zmieniać zimą. Później zastanowimy się nad tym, co dalej – powiedział Mariusz Piekarski w rozmowie z TVP Sport.

– Bardzo nas cieszy to, jak wykorzystuje swoją szansę i cieszy się piłką. Już nie jest anonimowym chłopakiem, tylko takim, na którego wszyscy zwracają uwagę. Jest spore zainteresowanie jego osobą, ale podchodzi do tego na chłodno. Jest dojrzały na swój wiek – zaznaczył menedżer zawodnika.

Ofensywnie usposobiony zawodnik ma kontrakt ważny z ekipą z Białegostoku do końca czerwca 2027 roku. 17-latek jest wychowankiem Jagiellonii. W tym sezonie wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach Żółto-Czerwonych. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwie asysty. Na boisku spędził 1058 minut.

Okazję na poprawę swojego bilansu Pietuszewski może otrzymać już w najbliższy weekend. Jagiellonia zmierzy się w najbliższą sobotę z Arką Gdynia. Spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się 18 października o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: Polska U-21 rozgromiła Szwecję! Hat-trick Pieńki i popis drużyny Brzęczka