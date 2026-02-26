Ronaldo łączony z powrotem do Premier League. Padła nazwa klubu

Cristiano Ronaldo i jego przyszłość w Arabii Saudyjskiej to wciąż duży znak zapytania. Mimo deklaracji o chęci pozostania w Al-Nassr jego relacje z tamtejszą ligą pozostają napięte. Football Insider pisze o możliwym scenariuszu, w którym piłkarz może związać się z Chelsea.

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Chelsea jest gotowa pozyskać Ronaldo, ale tylko pod jednym warunkiem

Cristiano Ronaldo pod koniec zimowego okna transferowego zdecydował się na strajk. Był to protest wobec nierównemu traktowaniu Al-Nassr w porównaniu do innych klubów przez Saudi Pro League. Portugalczyk zarzucał władzom ligi, że zupełnie pomijają jego drużynę, jeśli chodzi o transfery. Punktem zapalnym miała być zmiana klubu wewnątrz ligi Karima Benzemy, który przeszedł z Al-Ittihad do Al-Hilal.

Strajk jednego z najlepszych piłkarzy w historii nie trwał długo. Natomiast opuścił on dwa mecze ligowe, a media od razu zaczęły pisać o możliwym odejściu z Arabii Saudyjskiej. Co prawda, w późniejszym czasie Ronaldo zadeklarował chęć pozostania w Al-Nassr, ale plotki transferowe cały czas się pojawiają. Football Insider łączy 41-latka z możliwym powrotem do Premier League, ale pod jednym warunkiem.

– Nie sądzę, żeby Ronaldo wrócił do Premier League. Taki scenariusz byłby możliwy tylko wtedy, gdyby był dostępny na zasadzie wolnego transferu i za rozsądne wynagrodzenie. Wtedy mogłoby to być możliwe. Teoretycznie taki klub jak Chelsea może sobie na to pozwolić, ale nie wiem, czy wyda tak duże pieniądze na 41-latka – powiedział Mick Brown, były skaut Man United w rozmowie z Football Insider.

Transfer do Chelsea jest więc mało realny, biorąc pod uwagę wiek piłkarza, a także oczekiwania finansowe. Ewentualny powrót Ronaldo do Europy z pewnością rozbudza zmysły kibiców, ale pojawiające się w mediach informacje, należy traktować z przymrużeniem oka.