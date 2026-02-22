Ronaldo wprost o przyszłości. Wymowna deklaracja

15:51, 22. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo zabrał głos w sprawie przyszłości w Al-Nassr. Portugalczyk zadeklarował, że nie zamierza odchodzić z Saudi Pro League. Wygląda na to, że zakończy karierę w Arabii Saudyjskiej.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ogłosił, że zostanie w Arabii Saudyjskiej

Cristiano Ronaldo jeszcze kilka tygodni temu strajkował wobec niesprawiedliwego taktowania Al-Nassr przez saudyjski fundusz. Cała sytuacja była powiązana z brakiem wzmocnień podczas zimowego okna transferowego, gdy inne kluby dokonywały mocnych ruchów. W ten sposób Portugalczyk nie zagrał w dwóch meczach, a także nie brał udziału w treningach.

Do gry wrócił 14 lutego w starciu z Al-Fateh i od razu zdobył bramkę. W sobotę (21 lutego) ponownie rozegrał spotkanie w barwach Al-Nassr. Tym razem strzelił dwa gole przeciwko Al-Hazem. Po meczu udzielił komentarza w sprawie swojej przyszłości.

Należę do Arabii Saudyjskiej. Chcę tu zostać. To kraj, który przyjął mnie, moją rodzinę i moich przyjaciół. Jestem tu szczęśliwy i chcę tu zostać – powiedział Cristiano Ronaldo, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wygląda więc na to, że Ronaldo zakończy karierę w Arabii Saudyjskiej. Jego kontrakt dobiega końca w czerwcu 2027 roku. W barwach Al-Nassr gra od początku 2023 roku. Łącznie wystąpił w 129 meczach, w których zdobył 114 bramek.

Ostatnie bramki Ronaldo sprawiły, że 41-latek przekroczył kolejna magiczną barierę. Na swoim koncie ma już ponad 500 goli zdobytych po 30. roku życia. Warto dodać, że legendarny piłkarz jest coraz bliżej przekroczenia 1000 bramek w karierze.

