Como dopina transfer Brazylijczyka. Jest konkretny kierunek

14:18, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Como jest na ostatniej prostej w sprawie pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund. Fabrizio Romano przekazał, że trwają zaawansowane rozmowy dotyczące transferu brazylijskiego obrońcy.

Cesc Fabregas
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Yan Couto zasili szeregi Como, boczny obrońca opuszcza Borussię Dortmund

Como 1907 wyrasta na jeden z najciekawszych projektów we włoskim futbolu. Zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa znakomicie poradził sobie w poprzednim sezonie Serie A i sensacyjnie wywalczył awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Klub aktywnie działa na rynku transferowym.

Tego lata klub sprowadził już między innymi Alvaro Moratę z Milanu za 12 milionów euro oraz Luisa Millę z Getafe za sześć milionów euro. Teraz wszystko wskazuje na to, że do zespołu Fabregasa dołączy kolejny zawodnik. Jak poinformował Fabrizio Romano, Como jest bardzo blisko pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund.

Oba kluby miały osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie transferu brazylijskiego prawego obrońcy, a obecnie trwają rozmowy dotyczące ostatnich szczegółów, w tym przede wszystkim wysokości i warunków opcji wykupu.

Początkowo Borussia oczekiwała za swojego zawodnika kwoty w granicach 20-25 milionów euro. W trakcie negocjacji pojawiła się jednak możliwość innego rozwiązania – wypożyczenia z opcją wykupu. BVB chce zachować kontrolę nad przyszłością zawodnika.

Couto trafił do Borussii Dortmund z Manchesteru City z opinią jednego z najbardziej utalentowanych prawych obrońców. W ostatnim sezonie 24-latek często przegrywał rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Julianem Ryersonem. Brazylijczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2030 roku. W barwach niemieckiego zespołu rozegrał łącznie 62 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty.

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