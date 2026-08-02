Como dopina transfer Brazylijczyka. Jest konkretny kierunek

Como jest na ostatniej prostej w sprawie pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund. Fabrizio Romano przekazał, że trwają zaawansowane rozmowy dotyczące transferu brazylijskiego obrońcy.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Yan Couto zasili szeregi Como, boczny obrońca opuszcza Borussię Dortmund

Como 1907 wyrasta na jeden z najciekawszych projektów we włoskim futbolu. Zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa znakomicie poradził sobie w poprzednim sezonie Serie A i sensacyjnie wywalczył awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Klub aktywnie działa na rynku transferowym.

Tego lata klub sprowadził już między innymi Alvaro Moratę z Milanu za 12 milionów euro oraz Luisa Millę z Getafe za sześć milionów euro. Teraz wszystko wskazuje na to, że do zespołu Fabregasa dołączy kolejny zawodnik. Jak poinformował Fabrizio Romano, Como jest bardzo blisko pozyskania Yana Couto z Borussii Dortmund.

Oba kluby miały osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie transferu brazylijskiego prawego obrońcy, a obecnie trwają rozmowy dotyczące ostatnich szczegółów, w tym przede wszystkim wysokości i warunków opcji wykupu.

Początkowo Borussia oczekiwała za swojego zawodnika kwoty w granicach 20-25 milionów euro. W trakcie negocjacji pojawiła się jednak możliwość innego rozwiązania – wypożyczenia z opcją wykupu. BVB chce zachować kontrolę nad przyszłością zawodnika.

🚨🔵⚪️ Como are closing in on Yan Couto deal after long negotiations for the right back.



Broad agreement done with Borussia Dortmund, now working on a buy option clause being negotiated. ⏳ pic.twitter.com/P4I9Ua1Wug — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Couto trafił do Borussii Dortmund z Manchesteru City z opinią jednego z najbardziej utalentowanych prawych obrońców. W ostatnim sezonie 24-latek często przegrywał rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Julianem Ryersonem. Brazylijczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2030 roku. W barwach niemieckiego zespołu rozegrał łącznie 62 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty.