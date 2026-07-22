Roma rusza po nowe cele. Trzy nazwiska na liście Gasperiniego

Roma musi błyskawicznie zmienić plany na rynku transferowym. Po fiasku rozmów w sprawie Crysencio Summerville'a klub rozpoczął poszukiwania nowego skrzydłowego, a na liście znalazły się już trzy nazwiska.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Roma szuka alternatyw na rynku transferowym

Roma była przekonana, że dopnie transfer Crysencio Summerville’a z West Hamu za około 50 milionów euro. Ostatecznie Holender wybrał jednak Al Hilal, które miało wyłożyć około 80 milionów euro i zaoferować mu znacznie wyższe wynagrodzenie. Wcześniej Roma straciła również szansę na pozyskanie Masona Greenwooda, dlatego musi ponownie rozpocząć poszukiwania wzmocnień.

Z gry wypada także Alejandro Garnacho. Według najnowszych informacji Argentyńczyk jest o krok od przenosin do Aston Villi. Angielski klub pracuje nad wypożyczeniem zawodnika z obowiązkiem wykupu, dlatego w Rzymie skupiono się już na innych opcjach.

Według Sky Sport Italia jednym z kandydatów pozostaje Antonio Nusa z RB Lipsk. Pozyskanie reprezentanta Norwegii nie będzie jednak łatwe, ponieważ jego sytuację monitorują Arsenal, Newcastle United, Atletico Madryt, Bayern Monachium i Napoli. Niemiecki klub oczekuje za 21-latka około 45 milionów euro.

Bardziej realnym celem ma być Diego Moreira ze Strasbourga. Skrzydłowy w poprzednim sezonie zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst w 42 występach. Pierwsza oferta Romy opiewająca na 30 milionów euro została jednak odrzucona, a francuski klub oczekuje kwoty bliższej 50 milionom euro. W kręgu zainteresowań pozostaje także Andreas Schjelderup z Benfiki, lecz portugalski klub ma wyceniać Norwega na około 80 milionów euro, co praktycznie wyklucza realizację takiego transferu.