Man City wycenił gwiazdkę. Tottenham musi sięgnąć głęboko do portfela

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Savinho

Savinho dostępny za 50 milionów funtów

Manchester City jest gotowy rozważyć sprzedaż Savinho, jeśli sam zawodnik poprosi o odejście. Brazylijski skrzydłowy, który w 2024 roku trafił na Etihad Stadium jako obiecujący talent, nie zawsze znajduje miejsce w wyjściowej jedenastce drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Choć wciąż uchodzi za piłkarza z bardzo dużym potencjałem, to jego ograniczona rola w zespole The Citizens sprawia, że ewentualne przenosiny podczas trwającego letniego okienka transferowego są możliwe.

Jak informują media, największe zainteresowanie Savinho wykazuje Tottenham Hotspur. Koguty widzą w nim istotne wzmocnienie swojej ofensywy i zawodnika, który mógłby dodać drużynie jakości na skrzydle. Według doniesień brytyjskiego dziennika „The Times” Manchester City oczekiwałby za Brazylijczyka około 50 milionów funtów w przypadku, gdyby ten złożył oficjalną prośbę o transfer. Zatem londyńczycy musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby ściągnąć do siebie 21-letnią gwiazdkę.

Savinho rozważa przenosiny głównie z powodu chęci regularnej gry, co miałoby pomóc mu w powrocie do reprezentacji Brazylii. Od momentu dołączenia do Manchesteru City rozegrał łącznie 48 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 13 asyst. Rzadko był jednak podstawowym piłkarzem, ponieważ konkurencja w angielskim gigancie jest ogromna. Młody skrzydłowy, który w CV posiada także Gironę oraz PSV Eindhoven, wierzy, że zmiana barw klubowych pozytywnie wpłynęłaby na jego karierę w długoterminowej perspektywie.