Barcelona gotowa na transfer napastnika. To piłkarz giganta z Włoch

09:56, 17. sierpnia 2025 11:50, 17. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  La Gazzetta Dello Sport

Barcelona tego lata może przeprowadzić jeszcze jeden transfer. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się bowiem Dusan Vlahović z Juventusu Turyn, o czym donosi "La Gazzetta Dello Sport".

Hansi Flick
Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zainteresowała się Dusanem Vlahoviciem z Juventusu

Barcelona w tym sezonie ma niezwykle ambitne plany. Hansi Flick i jego piłkarze mają zamiar nie tylko obronić tytuł mistrza Hiszpanii, ale przede wszystkim powalczyć także o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zadanie to wydaje się być trudne, ale nie niemożliwe do realizacji. Z pewnością jednak w poczytywanym zakończeniu pomógłby jeszcze jakiś transfer, który dałby więcej opcji szkoleniowcowi Dumy Katalonii.

Kimś takim może być nowy napastnik, który właśnie według informacji przekazanych przez „La Gazzetta Dello Sport” trafił na celownik klubu. Barcelona bowiem interesuje się pozyskaniem Dusana Vlahovicia z Juventusu Turyn. Serbski napastnik nie ma zbyt wielkiej przyszłości we Włoszech i Stara Dama nie będzie mu robić problemów z odejściem, aczkolwiek trzeba za niego zapłacić. Najpewniej kilkadziesiąt milionów euro.

Dusan Vlahović w poprzednim sezonie rozegrał dla Juventusu w sumie 44 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował pięć asyst. Łącznie na poziomie włoskiej Serie A 25-latek ma 202 występy i 87 goli oraz 17 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Serbii na 35 milionów euro.

