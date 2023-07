VfL Wolfsburg przymierza się do pozyskania Robina Gosensa z Interu Mediolan - podaje AZ/WAZ-Sport. Lewy pomocnik jest łączony także z Unionem Berlin oraz AFC Bournemouth.

IMAGO / Neundorf / Kirchner Media Na zdjęciu: Robin Gosens

Robin Gosens najprawdopodobniej odejdzie z Interu Mediolan

Niewykluczony jest powrót reprezentanta Niemiec do ojczyzny

29-latkowi przyglądają się bowiem dwa kluby z Bundesligi – Wolfsburg i Union

Robin Gosens przymierzany do Wolfsburga

Według najnowszych informacji “AZ/WAZ-Sport”, Robin Gosens tego lata może wrócić do ojczyzny. Co ciekawe, reprezentant Niemiec podczas swojej kariery nie miał jeszcze okazji występować w Bundeslidze, ponieważ w młodym wieku wyjechał do Holandii (grał m.in. dla Heraclesa Almelo).

29-latek wreszcie może zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech, gdyż jego usługami interesują się takie zespoły jak VfL Wolfsburg czy Union Berlin. Transakcja nie należałaby jednak do najtańszych, co stawia ewentualny transfer wahadłowego pod znakiem zapytania.

Robin Gosens w drużynie Wilków o miejsce w jedenastce rywalizowałby z Jakubem Kamińskim. Zawodnika Interu Mediolan u siebie widziałoby również angielskie AFC Bournemouth.