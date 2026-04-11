Robertson znalazł nowy klub po odejściu z Liverpoolu. Zostanie w Premier League

Andy Robertson porozumiał się już z Tottenhamem ws. letniego transferu po odejściu z Liverpoolu. Warunek jest jeden: Koguty muszą utrzymać się w Premier League. Informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano.

Na zdjęciu: Andrew Robertson

Liverpool w tym sezonie radzi sobie poniżej oczekiwań kibiców oraz zarządu klubu. Z tego też powodu władze podjęły decyzję, że latem zespół czekać będzie sporo zmian, a można nawet powiedzieć, że mała rewolucja. Już jakiś czas temu klub poinformował, że wraz z końcem kampanii 2025/26 z Anfield pożegna się Mohamed Salah. Egipcjanin już łączony jest z nowymi pracodawcami.

Z kolei kilka dni temu taka sama informacja została przekazana ws. Andrew Robertsona. Szkot, który przez ostatnie lata regularnie występował na lewej stronie defensywy Liverpoolu i był podstawowym graczem chociażby ekipy, która sięgnęła po Ligę Mistrzów, może jednak szybko znaleźć nowy klub. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano porozumiał się on bowiem z Tottenhamem. Warunek jest jeden, Koguty muszą utrzymać się w Premier League na kolejny sezon.

Andy Robertson w obecnie trwającym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na koncie Szkota są 373 mecze w barwach Liverpoolu. Z tym klubem wygrał on dwukrotnie mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. 32-latek sięgał także po wiele innych trofeów. Bez cienia wątpliwości jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy The Reds w ostatnich latach.

