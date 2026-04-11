Robertson znalazł nowy klub po odejściu z Liverpoolu. Zostanie w Premier League

12:51, 11. kwietnia 2026
Źródło:  Fabrizio Romano

Andy Robertson porozumiał się już z Tottenhamem ws. letniego transferu po odejściu z Liverpoolu. Warunek jest jeden: Koguty muszą utrzymać się w Premier League. Informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano.

Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Tottenham porozumiał się już z Robertsonem

Liverpool w tym sezonie radzi sobie poniżej oczekiwań kibiców oraz zarządu klubu. Z tego też powodu władze podjęły decyzję, że latem zespół czekać będzie sporo zmian, a można nawet powiedzieć, że mała rewolucja. Już jakiś czas temu klub poinformował, że wraz z końcem kampanii 2025/26 z Anfield pożegna się Mohamed Salah. Egipcjanin już łączony jest z nowymi pracodawcami.

Z kolei kilka dni temu taka sama informacja została przekazana ws. Andrew Robertsona. Szkot, który przez ostatnie lata regularnie występował na lewej stronie defensywy Liverpoolu i był podstawowym graczem chociażby ekipy, która sięgnęła po Ligę Mistrzów, może jednak szybko znaleźć nowy klub. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano porozumiał się on bowiem z Tottenhamem. Warunek jest jeden, Koguty muszą utrzymać się w Premier League na kolejny sezon.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Andy Robertson w obecnie trwającym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na koncie Szkota są 373 mecze w barwach Liverpoolu. Z tym klubem wygrał on dwukrotnie mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. 32-latek sięgał także po wiele innych trofeów. Bez cienia wątpliwości jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy The Reds w ostatnich latach.

Zobacz także: Real miał zapłacić 160 milionów. Michael Olise podjął decyzję ws. transferu