Wielki transfer wisi w powietrzu? Liverpool działa w cieniu

19:20, 22. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano

Bradley Barcola znów krąży w transferowych planach Liverpoolu. Jego nazwisko regularnie wraca w wewnętrznych rozmowach klubu przed kolejnym gorącym oknem transferowym.

Andoni Iraola
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Niespodziewany kierunek w planach Liverpoolu. W tle ofensywny talent

Bradley Barcola ponownie znalazł się w centrum transferowych analiz Liverpoolu, który przygotowuje się do kolejnego intensywnego lata na rynku. Jak informuje Fabrizio Romano, w strukturach The Reds niemal co tydzień wraca temat 23-letniego skrzydłowego Paris Saint-Germain. Chociaż na razie mowa wyłącznie o wewnętrznych rozmowach i wstępnych rozważaniach.

Liverpool, który w ostatnich oknach transferowych już znacząco wzmocnił skład, planuje kolejne inwestycje w ofensywę. Barcola uchodzi za jeden z najbardziej dynamicznych talentów w europejskim futbolu i od dłuższego czasu znajduje się na radarze angielskiego klubu.

Według znanego dziennikarza, sytuacja nie wyszła jeszcze poza fazę analizy. – To tylko wewnętrzne rozmowy… Nic zaawansowanego. Był celem w 2025 roku i nadal jego nazwisko będzie wymieniane codziennie w 2026 roku – przekazał dziennikarz.

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Romano zaznaczył też, że Liverpool działa wielotorowo, obserwując kilka profili jednocześnie. – To może zależeć od różnych okazji lub odejść. Zobaczymy, co się stanie. Nigdy nie przyjdę tutaj i nie powiem, że to jeden albo drugi zawodnik – dodał, podkreślając ostrożność w podejściu do transferów.

Jak ujawnił, Barcola jest jednym z dwóch równolegle monitorowanych graczy obok Yana Diomande. – Liverpool utrzymuje kontakt w sprawie Diomandego i Barcoli. To na zupełnie różnych etapach – wyjaśnił insider.

Na dzisiaj transfer pozostaje na wczesnym etapie, ale nazwisko Barcoli nie znika z klubowych analiz. Jeśli PSG zdecyduje się otworzyć drzwi do sprzedaży, Liverpool może bardzo szybko przejść od rozmów do konkretnych działań.

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