Ważne wieści z Okrzei. Piast wchodzi w nową fazę organizacyjną

Piast Gliwice ogłosił zakończenie kadencji Łukasza Lewińskiego na stanowisku prezesa zarządu. Jednocześnie potwierdził, że pozostanie on w klubie do 20 lipca 2026 roku.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Łukasz Lewiński żegna się z Piastem Gliwice

Piast Gliwice oficjalnie poinformował o zmianach w strukturach zarządczych klubu. Jak przekazało biuro prasowe Niebiesko-czerwonych, Łukasz Lewiński zakończy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast SA. Niemniej pozostanie na stanowisku do 20 lipca 2026 roku, by zapewnić płynne przekazanie obowiązków.

Lewiński objął funkcję 29 czerwca 2024 roku. Jak podkreślono w komunikacie, odegrał istotną rolę w stabilizacji klubu w wymagającym okresie organizacyjno-finansowym. W oficjalnym oświadczeniu przekazanym przez klubu podkreślono znaczenie jego pracy.

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„Przez okres swojej kadencji odegrał bardzo ważną rolę w stabilizacji funkcjonowania i organizacji Klubu oraz wewnętrznych procesów, współpracy z Kibicami, a także działaniami mającymi na celu poprawę wizerunku Klubu. Łukasz Lewiński objął funkcję w czasie bardzo wymagającej sytuacji finansowej i organizacyjnej Klubu, podkreślenia wymaga ponadprzeciętne zaangażowanie Łukasza Lewińskiego w poprawienie sytuacji Klubu. Pod jego przewodnictwem Klub utrzymał pozycję w najwyższej klasie rozgrywkowej w ostatnich dwóch sezonach, pomimo wielu wyzwań sportowych i pozasportowych” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Piasta.

ℹ️ Informujemy, że Łukasz Lewiński kończy pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego “Piast” SA. Swoje obowiązki będzie sprawował do 20 lipca 2026 roku.



Panie Prezesie, pragniemy podziękować za odpowiedzialność, zaangażowanie oraz serce wkładane każdego dnia… pic.twitter.com/uwDFU2wQYs — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) June 22, 2026

W dalszej części komunikatu klub skierował podziękowania do odchodzącego prezesa.

„Panie Prezesie, pragniemy podziękować za odpowiedzialność, zaangażowanie oraz serce wkładane każdego dnia w funkcjonowanie Klubu. Życzymy powodzenia w realizacji kolejnych planów oraz wyzwań” – czytamy dalej.

Zmiana na szczycie struktury zarządczej oznacza początek nowego etapu w funkcjonowaniu gliwickiego klubu. Ten w ostatnich sezonach mierzył się zarówno z wyzwaniami sportowymi, jak i organizacyjnymi, utrzymując jednocześnie status zespołu PKO BP Ekstraklasy.