Leonardo Rocha lada moment opuści szeregi Rakowa Częstochowa. Napastnik jednak wcale nie musi wrócić do Zagłębia Lubin. Portugalczyk może wzmocnić zagraniczny klub - przekazał Radosław Baran na łamach redakcji "Meczyki".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Leonardo Rocha może opuścić Polskę!

Leonardo Rocha nie może zaliczyć udanej przygody w Rakowie Częstochowa. Tego lata portugalski napastnik niemal na pewno zmieni barwy klubowe. Ostatnio mówiło się o jego ponownym dołączeniu do Zagłębia Lubin. Okazuje się jednak, że Miedziowi mogą obejść się smakiem. Radosław Baran na łamach redakcji „Meczyki” przekazał, że snajper może opuścić polskie boiska.

Okazuje się, że jeden z zagranicznych klubów jest zdeterminowany, aby pozyskać Leonardo Rochę. Jednak nie zdradzono więcej szczegółów i nie wiemy, o jaki zespół może chodzić. Portugalczyk związał się z Polską, na których boiskach występuje od 2023 roku. Odejście 29-latka z naszej ligi będzie smutną chwilą dla wielu kibiców.

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Najlepsze lata Leonardo Rocha w Polsce spędził prawdopodobnie w Zagłębiu Lubin. Wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby mierzący dwa metry zawodnik wrócił do zespołu Miedziowych. Rzeczywistość jednak przynosi coś innego. Czas pokaże, w którym zespole Portugalczyka będziemy oglądali w przyszłym sezonie.

Leonardo Rocha finalnie nie podbił Rakowa Częstochowa. Napastnik w koszulce Medalików rozegrał łącznie 42 spotkania. Portugalczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.