Arsenal w nocy z wtorku na środę złożył trzecią ofertę za Declana Rice’a. Wszystko wskazuje na to, że David Moyes miał rację i kapitan West Hamu zostanie najdrożej sprzedanym Anglikiem w historii piłki nożnej.

IMAGO / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal nie ustępuje w staraniach o Declana Rice’a i jest gotowy na licytację z Manchesterem City

Kanonierzy zaoferowali za Anglika ponad 116 milionów euro kwoty podstawowej oraz dodatkowe sześć w bonusach

Jeśli West Ham zaakceptuje tę propozycję, pomocnik zostanie najdroższym reprezentantem Anglii, pokonując w tej klasyfikacji Jacka Grealisha

Arsenal oferuje fortunę za Rice’a. Determinacja Kanonierów

Nie ustaje walka o usługi Declana Rice’a. Już wiele miesięcy temu David Moyes przekonywał, że kapitan West Ham United zostanie najdrożej sprzedanym Anglikiem w historii piłki nożnej. Wszystko wskazuje na to, że szkocki trener miał rację.

Rzecz jasna, najbardziej zmotywowanym do zatrudnienia pomocnika jest Arsenal. Gdy jednak do gry wkroczył Manchester City, wszystko pozostawało w rękach gracza. No, prawie wszystko. Młoty odrzuciły ponoć ofertę mistrzów Anglii w wysokości 93 milionów euro kwoty podstawowej i dodatkowych 12 w bonusach. Kanonierzy postanowili zatem pójść va banque. Jak donosi David Ornstein – a za nim Fabrizio Romano – nowa propozycja londyńczyków wynosi ponad 116 milionów euro kwoty podstawowej i sześć kolejnych w dodatkach.

Jeśli West Ham ją zaakceptuje, 24-latek najprawdopodobniej zostanie najdroższym Anglikiem w historii. Na ten moment ten tytuł dzierży Jack Grealish, który trafił do Manchesteru City za 117,5 milionów euro przed dwoma laty. Będzie to też największy transfer w historii Arsenalu. Kanonierzy najwięcej zapłacili, jak dotąd, za Nicolasa Pepe w 2019 roku. Iworyjczyk kosztował klub 80 milionów euro.

Rice rozegrał w minionym sezonie 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i cztery asysty.

