Ricardinho po prawie roku bez gry znalazł klub. 33-letni Brazylijczyk wraca do Sheriffa Tyraspol, dla którego miał okazję występować w latach 2013-2017.

PressFocus Na zdjęciu: Ricardinho

Ricardinho wreszcie znalazł nowy zespół

33-latek związał się z Sheriffem Tyraspol

Brazylijczyk już kiedyś grał dla tej drużyny

Sheriff znowu stawia na Ricardinho

Ricardinho pozostawał bez zatrudnienia od maja 2022 roku, kiedy to rozstał się z ŁKS-em Łódź. Napastnik lub pomocnik znalazł pracodawcę – podpisał kontrakt z Sheriffem Tyraspol. Dla Brazylijczyka będzie to powrót do klubu z ligi mołdawskiej, którego koszulkę przywdziewał w latach 2013-2017.

33-latek jest znany w Polsce, ponieważ podczas swojej kariery miał okazję grać dla aż czterech ekip z naszej ligi – Górnika Łęczna, Lechii Gdańsk, Wisły Płock oraz wyżej wspomnianego ŁKS-u Łódź.

Ricardinho w PKO BP Ekstraklasie rozegrał 79 meczów, zdobył 21 bramek i zaliczył 5 asyst. Doświadczony zawodnik na boiska Fortuna 1 Ligi wybiegał 84 razy, 23-krotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował 9 ostatnich podań. 33-latek najskuteczniejszy był właśnie w Mołdawii.

Sheriff Tyraspol jest uczestnikiem tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Nowy-stary zespół brazylijskiego atakującego w 1/8 finału tych rozgrywek zmierzy się z francuską Niceą.

Czytaj więcej: