Real Madryt podjął decyzję w sprawie transferu pomocnika z Premier League - podaje AS. Adam Wharton od dawna był łączony z Królewskimi.

Real Madryt nie przeprowadzi transferu. Adam Wharton może zostać w Premier League

Po odejściu Luki Modricia i Toniego Kroosa było jasne, że środek pola Los Blancos stracił doświadczonych liderów na boisku. Ten brak jest widoczny zwłaszcza w kluczowych spotkaniach. Dlatego Real Madryt od miesięcy analizuje rynek transferowy, szukając piłkarza nie tylko kreatywnego, ale też solidnego w defensywie.

Jednym z kandydatów był Adam Wharton z Crystal Palace. Anglik mimo młodego wieku stał się ważną postacią swojego zespołu i występuje również w reprezentacji. Jak przekonuje „AS” choć profil 21-latka pasował do zespołu Xabiego Alonso, to klub ma wątpliwości co do dalszego rozwoju zawodnika i kwoty potencjalnej transakcji.

Hiszpański gigant wycofał się z walki o pozyskanie Adama Whartona. Według doniesień to Manchester United jest najbliżej pozyskania pomocnika Orłów, choć inne źródło podaje, że faworytem jest Tottenham. W związku z tym Królewscy uznali, że nie będą licytować się z konkurencją i skupią się na innych dostępnych opcjach.

Jednocześnie na radarze Realu pojawił się Kees Smit, oceniany przez działaczy jako pomocnik, który lepiej kontroluje grę. Natomiast pozyskanie młodego piłkarza AZ Alkmaar także nie będzie łatwe. Zainteresowanie 19-latkiem rośnie, a cena może szybko pójść w górę.

