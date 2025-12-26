Real Madryt od wielu miesięcy poszukuje następcy Toniego Kroosa. Jak sie okazuje, wybór padł na Keesa Smita. Gwiazda AZ Alkmaar jest wyceniana na 60 milionów euro - informuje "The Athletic".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt poznał wycenę. Kees Smit wyceniony na 60 milionów euro

Real Madryt latem przeszedł sporą przebudowę. Do drużyny trafiło wielu nowych zawodników, a na stanowisku trenera zasiadl Xabi Alonso. Transfery jednak nie poszły w parze z wynikami. Królewscy spisują się poniżej oczekiwań i zaczęły pojawiać się czarne chmury nad hiszpańskim szkoleniowcem, który bardzo dużo kombinuje w zestawieniach, aby znaleźć odpowiedni skład dla swojej drużyny.

Od wielu miesięcy Real Madryt rozgląda się za następcą Toniego Kroosa, który zakończył piłkarską karierę. Jak się okazuje, poszukiwania wkrótce mogą dobiec końca. Kees Smit z AZ Alkmaar został wytypowany na następcę Niemca. Tymczasem serwis „The Athletic” przekazuje, że Królewscy będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Młody Holender został wyceniony bowiem na 60 milionów euro.

Kees Smit wzbudza jednak olbrzymie zainteresowanie na rynku. Real Madryt będzie mieć poważnych rywali. Pomocnik znalazł się na celowniku m.in. Atletico Madryt. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer Holendra. Warto też podkreślić, że zawodnik jest łączony również z przeprowadzką do Premier League.

Kees Smit w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce AZ Alkmaar. Młody pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Holender może również pochwalić się pięcioma asystami.