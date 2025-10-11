Real Madryt wreszcie znalazł odpowiedniego zawodnika, który wszedłby w buty Toniego Kroosa. Na celowniku Królewskich znajduje się Adam Wharton z Crystal Palace - informuje "AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Adam Wharton wejdzie w buty Toniego Kroosa w Realu Madryt?

Real Madryt od dwóch lat musi sobie radzić bez Toniego Kroosa. Niemiec zakończył już swoją piłkarską karierę. Królewscy od tego czasu bacznie poszukują następcy mistrz świata z 2014 roku. Florentino Perez rozglądał się na rynku za piłkarzami, a dotychczasowi trenerzy próbowali z obecnych piłkarzy zrobić podobiznę 35-latka. Dotychczas Los Blancos nie znaleźli odpowiedniej opcji.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje hiszpański „AS”. Otóż Królewscy wytypowali już odpowiedniego następcę Toniego Kroosa. Trop wicemistrzów La Ligi prowadzi do Premier League. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Adam Wharton z Crystal Palace. Anglik już od kilku miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu.

Do Realu Madryt przemawia fakt, że Adam Wahrton jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem. A do tego niezwykle utalentowanym, którego sufitu potencjału jeszcze nie poznaliśmy. Czas pokaże, czy Anglik finalnie wzmocni Królewskich. Warto zaznaczyć, że zawodnik znajduje się również na celowniku Liverpoolu.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski pomocnik jeszcze nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić jedną asystą. Zaliczył ją w meczu z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty.