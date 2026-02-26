Cristiano Ronaldo kupił hiszpański klub!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo kupił 25% udziałów hiszpańskiego zespołu UD Almeria

Cristiano Ronaldo wielokrotnie powtarzał w ostatnich latach, że w przyszłości nie chce rezygnować z piłki nożnej. Portugalczyk nie widzi siebie w roli trenera czy dyrektora sportowego. 41-latek planuje po zakończeniu kariery być właścicielem jakiegoś zespołu. Na razie po części spełnił te ambicje. Z informacji, jakie przekazał Fabrizio Romano, wynika, że nabył właśnie 25% udziałów w jednym klubie.

🚨🔴⚪️ OFFICIAL: Cristiano Ronaldo buys 25% of Spanish side Almeria.



Deal completed with second division side currently owned by Saudi investment group. pic.twitter.com/qG8Dbcd0vY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

Ronaldo postanowił kupić 1/4 udziałów UD Almeria, czyli hiszpańskiego klubu, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym. W przeszłości drużyna z Andaluzji rywalizowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast w XXI w. spędzili w La Liga tylko osiem sezonów. Ostatni raz w elicie grali od 2022 do 2024 roku. Od tego czasu walczą o powrót do najwyższej ligi. Niewykluczone, że bieżąca kampania ponownie przyniesie awans. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli z dużą szansą na bezpośrednią promocją o ligę wyżej.

Większościowym właścicielem pozostaje fundusz z Arabii Saudyjskiej – Saudi Investment Group. Ronaldo pozostaje czynnym piłkarzem, a jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do czerwca 2027 roku. Warto dodać, że reprezentant Portugalii jest na dobrej drodze, aby przekroczyć barierę 1000 goli w karierze. Do historycznego wyniku brakuje mu tylko 35 bramek.