Cristiano Ronaldo kupił hiszpański klub!

10:37, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo dokonał zakupu 25% akcji hiszpańskiego klubu z 2. ligi - UD Almeria. Transakcja została sfinalizowana, co potwierdził Fabrizio Romano. Drugoligowiec należy do Saudi Investment Group.

Cristiano Ronaldo
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo kupił 25% udziałów hiszpańskiego zespołu UD Almeria

Cristiano Ronaldo wielokrotnie powtarzał w ostatnich latach, że w przyszłości nie chce rezygnować z piłki nożnej. Portugalczyk nie widzi siebie w roli trenera czy dyrektora sportowego. 41-latek planuje po zakończeniu kariery być właścicielem jakiegoś zespołu. Na razie po części spełnił te ambicje. Z informacji, jakie przekazał Fabrizio Romano, wynika, że nabył właśnie 25% udziałów w jednym klubie.

Ronaldo postanowił kupić 1/4 udziałów UD Almeria, czyli hiszpańskiego klubu, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym. W przeszłości drużyna z Andaluzji rywalizowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast w XXI w. spędzili w La Liga tylko osiem sezonów. Ostatni raz w elicie grali od 2022 do 2024 roku. Od tego czasu walczą o powrót do najwyższej ligi. Niewykluczone, że bieżąca kampania ponownie przyniesie awans. Obecnie zajmują 3. miejsce w tabeli z dużą szansą na bezpośrednią promocją o ligę wyżej.

Większościowym właścicielem pozostaje fundusz z Arabii Saudyjskiej – Saudi Investment Group. Ronaldo pozostaje czynnym piłkarzem, a jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do czerwca 2027 roku. Warto dodać, że reprezentant Portugalii jest na dobrej drodze, aby przekroczyć barierę 1000 goli w karierze. Do historycznego wyniku brakuje mu tylko 35 bramek.

