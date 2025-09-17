Real szykuje szokującą wymianę z Chelsea! Gwiazda za gwiazdę

Real Madryt i Chelsea mogą dokonać jednego z największych ruchów w trakcie kolejnego letniego okna transferowego. Jak podaje Fichajes, oba kluby analizują możliwość wymiany gwiazd.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real i Chelsea wymienią się pomocnikami?

Real Madryt i Chelsea analizują możliwość wymiany Eduardo Camavingi na Enzo Fernandeza. Francuz dołączył do zespołu Królewskich w 2021 roku. Rozegrał już 180 spotkań i choć jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, jego pozycja w ekipie Xabiego Alonso nie jest do końca jasna.

Zawodnik do tej pory nie zadebiutował pod wodzą nowego trenera, ponieważ wraca po kontuzji. The Blues jednak monitorują sytuację 22-latka i są zainteresowani sprowadzeniem go na Stamford Bridge.

Z kolei Enzo Fernandez to już od pewnego czasu wielki cel transferowy dla hiszpańskiego giganta. Argentyńczyk został ściągnięty przez Chelsea w 2023 roku za 121 milionów euro. Profil piłkarza bardzo się podoba działaczom Realu. 24-latek miałby stać się liderem środka pola i zwiększyć dynamikę w grze zespołu.

Enzo Maresca uważa go za kluczowego piłkarza, jednak problemy finansowe mogą zmusić The Blues do rozważenia wymiany. Umowa Fernandeza z angielskim gigantem obowiązuje do aż 2032 roku.

Ewentualne negocjacje pomiędzy oboma klubami z pewnością nie będą łatwe, ale taka wymiana byłaby wielkim wydarzeniem na rynku transferowym i z pewnością wywołałaby spore poruszenie wśród kibiców.

