Real sięgnie po gwiazdora Chelsea? Chce wykorzystać okazję

10:10, 15. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Defensa Central

Real Madryt jest zainteresowany pozyskaniem Enzo Fernandeza. Hiszpanie spróbują wykorzystać okazję, jeśli londyński klub zostanie ukarany przez Premier League za przewinienia związane z agentami - podaje w poniedziałek serwis Defensa Central.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Enzo Fernandez przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt w minionym okienku ściągnął czterech nowych piłkarzy, w tym Trenta Alexandra-Arnolda czy Deana Huijsena, ale już planuje kolejne wzmocnienia swojego składu, których dokona w najbliższym zimowym bądź letnim oknie transferowym. Priorytetem działaczy stołecznego klubu jest zwiększenie rywalizacji w środku pola, gdzie trener ekipy Królewskich – Xabi Alonso – widzi potrzebę większej równowagi pomiędzy defensywą a ofensywą. 43-letni hiszpański szkoleniowiec poprosił włodarzy liderów La Ligi o sprowadzenie zawodnika, który błyskawicznie podniósłby jakość drużyny Los Blancos.

Jednym z piłkarzy, który od dawna znajduje się na liście życzeń Realu, jest pomocnik ChelseaEnzo Fernandez. Co ciekawe, obecna sytuacja może sprzyjać jego przeprowadzce. Jak podaje serwis „Defensa Central”, w Madrycie uważa się, że londyński klub mógłby być skłonny do sprzedaży swojej gwiazdy w przypadku sankcji ze strony Premier League. Chelsea grożą bowiem poważne kary, takie jak wysokie grzywny, zakaz transferowy czy nawet odjęcie punktów, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi agentów i inwestycji osób trzecich. To potencjalnie otwiera drogę do hitowego transferu.

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Junior
Real Madryt wytypował następcę Viniciusa! Duże zaskoczenie
Vinicius Junior
Vinicius trafił na listę giganta. Real skłania się ku sprzedaży!
Raheem Sterling
Sterling mógł zmienić klub. Gigant zgłosił się na finiszu okienka

Enzo Fernandez to mistrz świata z 2022 roku, który już w młodym wieku zyskał opinię jednego z najbardziej obiecujących pomocników na świecie. Do zespołu The Blues trafił na początku 2023 roku z Benfiki Lizbona za ponad 120 milionów euro, stając się jednym z najdroższych piłkarzy w historii. W barwach ekipy Niebieskich rozegrał łącznie 119 spotkań, w których zdobył 18 bramek i zanotował 24 asysty. 24-letni Argentyńczyk ma na swoim koncie także 37 występów w reprezentacji, w której pełni ważną rolę. Jeśli Real zdecyduje się na opisywany ruch, zyska zawodnika mogącego przez lata stanowić o sile drugiej linii.