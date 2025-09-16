Real otrzyma astronomiczną ofertę za gwiazdę? Nawet 150 mln euro na stole

Pomocnik Realu Madryt wzbudza spore zainteresowanie wśród angielskich klubów. Według Defensa Central jeden z gigantów Premier League jest gotów zaoferować nawet 150 milionów euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt podjął decyzję ws. Ardy Gulera

Arda Guler ma za sobą kapitalny początek sezonu. Turek w czterech meczach strzelił już dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. 20-latek wzbudza ogromne zainteresowanie pośród angielskich zespołów. Według doniesień mediów jeden z klubów Premier League jest gotów zapłacić za tureckiego pomocnika nawet 150 milionów euro.

Real Madryt jednak jasno podkreśla, że nie ma zamiaru sprzedawać swojej perełki. Xabi Alonso obdarzył Gulera zaufaniem, a ten stał się jednym z liderów środka pola zespołu Królewskich. Florentino Perez wie, że jego rosnąca forma przyciąga uwagę wielu klubów, ale na Santiago Bernabeu panuje spokój.

Reprezentant Turcji zaimponował swoim rozwojem w ostatnich miesiącach. Sam zawodnik również nie myśli o odejściu. Marzeniem piłkarza jest zdobywanie trofeów w barwach Los Blancos, a teraz ma na to realną szansę.

Pomocnik ma kontrakt ważny do 2029 roku. Mimo że wzbudza on zainteresowanie nie tylko wśród angielskich gigantów, pozostaje skoncentrowany przede wszystkim na grze w Realu. Wygląda więc na to, że hiszpański gigant nie musi się martwić o ewentualne próby wymuszenia transferu, a Guler pozostanie w Madrycie.

Zobacz także: Salah dołączy do hiszpańskiego giganta? To byłby hit transferowy