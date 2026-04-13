Real szykuje się do rewolucji. To przesądzi o zwolnieniu Arbeloi

13:42, 13. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Real Madryt jest pogodzony z przegranym mistrzostwem Hiszpanii i pokłada wszelkie nadzieje w sukces w Lidze Mistrzów. Brak trofeów w kolejnym sezonie przesądzi o letniej rewolucji w klubie - informuje "The Athletic".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real przeprowadzi wstrząs. kolejny sezon bez trofeów to porażka

Real Madryt ma przed sobą decydujące dni. W klubie są już pogodzeni z porażką w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. Po ostatnich niepowodzeniach Barcelona odskoczyła na dziewięć punktów, a do końca rozgrywek pozostało już tylko siedem kolejek. Na Santiago Bernabeu mają świadomość, że odrobienie tej straty w tak krótkim czasie jest w zasadzie niemożliwe. W pełni skupiają się więc na Lidze Mistrzów i rewanżowym starciu z Bayernem Monachium. Dojdzie do niego w najbliższą środę na Allianz Arena.

W Madrycie lepszy okazał się Bayern, który zwyciężył 2-1. Królewscy w drugiej połowie prezentowali się natomiast nieźle i mogli nawet pokusić się o remis. To sprawia, że nie tracą wiary w pokonanie niemieckiego giganta. Alvaro Arbeloa oraz jego sztab uważają, że odrobienie strat i awans do półfinału Ligi Mistrzów to realne rozstrzygnięcie.

Władze Realu liczą na sukces w tych rozgrywkach. Nie pogodzą się z faktem, że w drugi, kolejnym sezonie nie uda się zdobyć ani jednego trofeum. „The Athletic” ujawnia, że plan w takim wypadku będzie zakładał prawdziwą rewolucję, zarówno jeśli chodzi o ławkę trenerską, jak i kadrę. Jedyną nadzieją dla Arbeloi na utrzymanie się na stanowisku jest triumf w Lidze Mistrzów. Królewscy nie wykluczają też sprzedaży kilku gwiazd, w tym Jude Bellinghama czy Viniciusa Juniora, jeśli ten cel nie zostanie osiągnięty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości