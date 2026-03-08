Real przedłuży kontrakt z gwiazdą? Negocjacje wciąż trwają

Real Madryt wciąż zastanawia się nad przedłużeniem kontraktu z Antonio Rudigerem. Według Fabrizio Romano sytuacja defensora jest obecnie niepewna

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Rudiger wciąż nie przedłużył kontraktu

Antonio Rudiger to jeden z zawodników Realu Madryt, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania przed końcem sezonu. Kontrakt Niemca wygasa już w czerwcu, a obie strony wciąż nie osiągnęły porozumienia.

Chociaż stoper jest kluczowym elementem defensywy, jego odejście z klubu staje się coraz bardziej realne. Jednocześnie nikt nie wyklucza, że doświadczony defensor ostatecznie zdecyduje się na pozostanie na Santiago Bernabeu. Wygląda jednak na to, że na decyzję będzie trzeba jeszcze poczekać.

Doświadczenie reprezentanta Niemiec jest bezcenne dla borykającej się z problemami w obronie madryckiego giganta. Z kolei David Alaba jest już niemal pewny opuszczenia zespołu po zakończeniu bieżących rozgrywek. Austriak zmaga się z licznymi urazami, dlatego jego pożegnanie nie będzie dużym zaskoczeniem.

Stąd też zarząd szuka już potencjalnego następcy. Na szczycie listy życzeń hiszpańskiego giganta znajduje się obecnie Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund.

