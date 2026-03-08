Real szuka nowego pomocnika. Trzy gwiazdy pod lupą

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zrezygnował z Rodriego. Trzy inne opcje na stole

Bieżący sezon nie jest łatwy dla ekipy z Santiago Bernabeu. Real Madryt odpadł z Pucharu Króla, a w La Liga do liderującej Barcelony traci 4 punkty. Niektórzy uważają, że największym problemem zespołu jest brak stabilizacji w środku pola po odejściu takich gwiazd jak Toni Kroos czy Luka Modrić. Stąd też wzmocnienie tej formacji stało się dla zarządu absolutnym priorytetem na letnie okno transferowe.

Na liście życzeń Los Blancos znaleźli się Adam Wharton z Crystal Palace, Kees Smit oraz Vitinha, czyli gwiazdę Paris Saint-Germain. Pierwszy z nich uchodzi za jeden z największych talentów w Premier League. Z kolei młody Holender z AZ Alkmaar postrzegany jest jako inwestycja w przyszłość.

Według najnowszych doniesień Real wykluczył sprowadzenie Rodriego i woli postawić na nieco młodszych zawodników, którzy zapewnią spokój w rozegraniu piłki przez wiele lat.

Według źródła Królewscy biorą pod uwagę nawet sprzedaż Eduardo Camavingi, co mogłoby przynieść klubowi około 70 milionów euro. Te środki pomogłyby sfinansować zakup Vitinhy, który obecnie jest jednym z najlepszych pomocników na świecie lub innych wspomnianych wcześniej zawodników.

