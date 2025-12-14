Real pewny przedłużenia kontraktu z gwiazdą. Kibice długo na to czekali

W ostatnich tygodniach zapanował większy spokój wokół jednej z największych gwiazd. Jak podaje AS, Real Madryt uważa, że przedłużenie kontraktu jest praktycznie przesądzone.

Vinicius przedłuży kontrakt z Realem

Po burzliwym okresie wokół Viniciusa zapanował większy spokój. Poprawiły się relacje Brazylijczyka z Xabim Alonso. Wcześniej nie były one najlepsze, jednak teraz jego współpraca z trenerem wyraźnie się polepszyła, a 25-latek ponownie stał się kluczową postacią w zespole Realu Madryt.

Według doniesień władze Królewskich są przekonane, że nowy kontrakt to tylko kwestia czasu. Obecna umowa obowiązuje jeszcze przez półtora roku, ale klub nie chce zwlekać do ostatniej chwili. Relacje zawodnika z Florentino Perezem są podobno bardzo dobre, a obie strony pozostają w stałym kontakcie.

Dodatkowo agent reprezentanta Brazylii był ostatnio widziany w siedzibie klubu. Choć pojawiały się pewne komplikacje, teraz atmosfera wokół negocjacji jest znacznie lepsza, a gwiazdor miał otrzymać kolejną ofertę.

Zarówno sam piłkarz, jak i hiszpański gigant spokojnie podchodzą do tego tematu. Skrzydłowy ma ostatnio trochę gorszy okres pod względem sportowym. Natomiast przyznał w szatni, że nie osiągnął jeszcze pełnej formy fizycznej, ale jest przekonany, że gdy będzie gotowy na 100%, wróci do swojej najlepszej formy.

