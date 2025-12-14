Alonso zostanie w Realu pod tym warunkiem. Nie chodzi o wyniki

Przyszłość Xabiego Alonso w Realu Madryt wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jak podaje AS, władze Królewskich nie uzależniają losów szkoleniowca wyłącznie od wyników najbliższych spotkań.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nie tylko wyniki mają znaczenie. Real wysłał Alonso jasny sygnał

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Realu Madryt. Słabsza gra zespołu wywołała falę spekulacji wokół przyszłości Xabiego Alonso. Początkowo sądzono, że kluczowy będzie mecz z Manchesterem City, jednak mimo porażki 1:2 klub nie zdecydował się na zwolnienie szkoleniowca. Tak ma być także podczas kolejnych spotkań. Wbrew doniesieniom ewentualna porażka z Deportivo Alaves nie będzie oznaczała automatycznego odejścia hiszpańskiego trenera.

Zarząd Los Blancos patrzy nie tylko na tabelę i rezultaty. Oceniane mają być przede wszystkim sygnały płynące z szatni oraz to, czy na boisku będzie widać zmianę podejścia zawodników. Chodzi zarówno o zaangażowanie piłkarzy, jak i styl gry całego zespołu.

Ważna będzie zarówno postawa całej drużyny, jak i formy poszczególnych zawodników. Dopiero wtedy klub wyciągnie wnioski dotyczące dalszej pracy Alonso. Dlatego nie liczą się tylko wyniki.

Z jednej strony daje to trenerowi pewną nadzieję, z drugiej jednak wprowadza jeszcze większą niepewność. Nawet ewentualne zwycięstwa w najbliższych meczach nie zagwarantują mu spokoju.

Zobacz także: Barcelona skreśliła napastnika. Szuka innego snajpera