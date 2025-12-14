Real Madryt ma dość. Vinicius ma ultimatum, teraz albo nigdy

Real Madryt nie ma zamiaru dłużej negocjować nowego kontraktu Viniciusa Juniora. Aktualna propozycja jest ostatnia i kolejnej nie będzie, jeśli gwiazdor ją odrzuci, latem zostanie wystawiony na sprzedać, o czym poinformował serwis "Le Journal du Real".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real z ostatnią ofertą dla Viniciusa

Real Madryt w ostatnim czasie na głowie ma wiele spraw. Przede wszystkim wyniki zespołu nie są zadowalające i naturalnie coraz więcej spekuluje się na temat przyszłości, a mówiąc wprost, zwolnienia Xabiego Alonso. Hiszpan ma coraz mniej czasu na udowodnienie, że wyniki zespołu pod jego wodzą mogą być lepsze. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że w ostatnim czasie chociażby Vinicius Junior miał ze szkoleniowcem pewne tarcia.

Brazylijczyk bowiem nie jest do końca zadowolony ze swojej pozycji w zespole, a gdy do tego dodamy przedłużające się rozmowy ws. przedłużenia kontraktu, może wyjść mieszanka wybuchowa. Według informacji przekazanych przez serwis „Le Journal du Real”, Real Madryt przedstawił Viniciusowi swoje stanowcze stanowisko – aktualna propozycja kontraktu jest ostateczna i nie będzie kolejnej. Jeśli więc Vinicius Junior ją odrzuci, to władze klubu wystawią go na sprzedaż w letnim okienku transferowym.

Vinicius Junior w tym sezonie na swoim koncie ma do tej pory 22 rozegrane mecze i pięć trafień oraz siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego reprezentanta Brazylii na 150 milionów euro, a aktualna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Wcześniej spekulowano na temat zainteresowania skrzydłowym ze strony klubów przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej.

Zobacz także: Alonso gra o posadę?! Przewidywane składy na mecz Alaves – Real