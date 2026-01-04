Real osiągnął porozumienie z piłkarzem wycenianym na 65 milionów euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real blisko wyczekiwanego transferu pomocnika

Real Madryt w tym sezonie ma oczywiście swoje problemy, ale to nadal zespół, który przepełniony jest jakością i ma w swoich szeregach wielu znakomitych graczy. Niemniej zawsze w przypadku Królewskich wiele mówi się o potencjalnych wzmocnieniach, a w ostatnim czasie tematem numer jeden było i nadal jest sprowadzenie Nico Paza. Wychowanek Los Blancos jest obecnie graczem włoskiego Como, ale klub ma bardzo niską klauzulę wykupienia tego piłkarza.

To oznacza, że za kilka milionów euro może pozyskać ofensywnego pomocnika, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 65 milionów euro. Co więcej, właśnie to ma zamiar zrobić. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Real osiągnął pełne porozumienie z Nico Pazem ws. przenosin do zespołu. Wszystko jest już więc uzgodnione i trudno sobie wyobrazić, aby coś miało jeszcze stanąć na przeszkodzie.

Nico Paz w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu w sumie 18 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował sześć asyst. W sumie dla Como ma 53 mecze i 12 trafień i 15 asyst. W przeszłości wielokrotnie występował w młodzieżowych zespołach Królewskich. Na jego koncie są już także mecze w seniorskiej reprezentacji Argentyny – dokładnie sześć.

